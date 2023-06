Autofahrer landet bei Bever im Strassengraben

Am Dienstag um 6 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Auto von Bever kommendend auf der Hauptstrasse in Richtung La Punkt Chamues-ch unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden verlor er die Herrschaft über das Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und schleuderte über die Strasse hinaus. Schlussendlich sei er in einem Strassengraben gelandet, heisst es.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Rettung Oberengadin brachte ihn zur weiteren ambulanten Behandlung ins Spital nach Samedan. Der 33-Jährige war laut Kantonspolizei fahrunfähig, deshalb habe bei ihm eine Blutprobe angeordnet werden müssen. (red)