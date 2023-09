Alkoholisierter Autofahrer kracht auf der A13 in Baustellenschilder

Ein 61-jähriger Autofahrer verunfallte am Freitagabend auf der Autostrasse A13 oberhalb von Mesocco. Er fuhr von Mesocco kommend in Richtung San Bernarlino, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Bei Malabarba geriet das Auto in einer Kurve an den rechten Fahrbahnrand und beschädigte ein Baustellensignal. Das Auto fuhr weiter und beschädigte weitere Signalisationen. Erst als es nach einer Werkdienst-Zufahrt heftig auf eine Leitschranke prallte, kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Das Auto wurde total beschädigt, wie es weiter heisst. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Servizio Ambulanza del Moesano brachte ihn nach Bellinzona ins Spital. «Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Unfallstelle fiel positiv aus», wie die Kantonspolizei abschliessend schreibt. (red)