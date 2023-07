Gleitschirmpilot touchiert Hausdach und stürzt ab

In Silvaplana Surlej ist am Freitagnachmittag ein Gleitschirmpilot abgestürzt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden startete der 52-Jährige kurz vor 16 Uhr bei der Mittelstation am Corvatsch. Beim Landemanöver habe er ein Hausdach touchiert und sei dann circa neun Meter in die Tiefe gestürzt.

Er verletzte sich erheblich und die Rega flog ihn ins Kantonsspital Graubünden. Zusammen mit der Bundesanwaltschaft, die für Flugunfälle zuständig ist, klärt die Kantonspolizei die genauen Umstände ab, die zum Unfall geführt haben.

21-Jähriger verunfallt in Scuol

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, ereignete sich am Freitag kurz vor 17 Uhr ein weiterer Gleitschirmunfall. In Scuol verunfallte ein 21-jähriger Gleitschirmpilot. Die Rega flog ihn ins Spital Scuol, das der Mann am gleichen Tag wieder verlassen konnte. (red)