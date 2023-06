Stadtpolizei Chur rettet vier Enten aus misslicher Lage

Am Mittwochmittag habe die Stadtpolizei Chur die Meldung erhalten, dass vier Jungenten in einen Schacht beim Ententeich geraten seien, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Chur. Die Enten hätten den Schacht nicht aus eigener Kraft verlassen können.

Mit einer Leiter und einem Kescher konnte die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei gemäss Mitteilung sämtliche Enten aus dem Schacht fischen und wieder in den Teich zurückführen.