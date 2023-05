Hund wird von Stadtpolizei aus Baggersee gerettet

Die Churer Stadtpolizei hatte über das Pfingstwochenende diverse Einsätze zu bewältigen. Wie sie am Montag mitteilt, kam es am Sonntag zu einer Rettungsaktion in Haldenstein. Ein Leonberger Weibchen ist laut einer Mitteilung in einen Baggersee geraten und kam wegen der steilen Böschung nicht mehr alleine aus dem Gewässer. Durch einen Griff ins Nackenfell ist es einem Stadtpolizisten gelungen, die Hündin aus der misslichen Lage zu befreien.

Ebenfalls führte die Stadtpolizei Chur am Pfingstwochenende an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durch. Drei Autofahrern wurde dabei der Führerausweis entzogen. In allen Fällen waren die Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Ausserdem wurden zwei weitere Autofahrer zur Anzeige gebracht, weil sie gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen haben. Insgesamt hatte die Stadtpolizei Chur über das verlängerte Wochenende 50 Einsätze zu bewältigen. (red)