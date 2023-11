Fussgänger von E-Bike-Fahrer in Chur angefahren

Am Dienstagabend um 18.30 Uhr war ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer in Chur auf der Gürtelstrasse in Richtung Masanserstrasse unterwegs. Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur befand sich ein 43-jähriger Fussgänger auf dem Trottoir der Gürtelstrasse. Kurz nach der Eisenbahnunterführung überquerte der Fussgänger innerhalb der Tempo-30-Zone die Strasse. Dabei wurde er vom 78-jährigen E-Bike-Fahrer erfasst und beide stürzten zu Boden. Der Fussgänger zog sich Verletzungen zu und begab sich zur Untersuchung ins Kantonsspital in Chur.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Stadtpolizei Chur ermittelt. Abschliessend teilt die Stadtpolizei mit, dass eine Blutprobe vom E-Bike-Fahrer entnommen wird. (red)