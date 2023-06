Kühe greifen Bäuerin in Medel an

Am Samstag entlud ein Bauernpaar in der Val Cristallina in Medel/Lucmagn seine Schafe für die Alpsömmerung aus einem Fahrzeug. Kurz nach 9.30 Uhr näherte sich eine Kuhherde, die sich frei im Weidegebiet aufhielt. Während der Mann einige Kühe vom Ort habe fernhalten können, sei seine 67-jährige Frau von drei Kühen angegriffen worden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Bäuerin wurde durch die Luft geschleudert und mittelschwer verletzt. Die Rega musste sie nach Chur ins Kantonsspital Graubünden fliegen. (red)