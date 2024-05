Im Kreisel verunfallt und einfach weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend fuhr ein 19-Jähriger kurz vor 23.30 Uhr von Chur kommend über die Italienische Strasse in Richtung Domat/Ems. Als er sich im Kreisel Domat/Ems-Felsberg befand, kollidierte sein Fahrzeug mit einem Auto, welches von Felsberg kommend in den Kreisel einfuhr, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Dieses - es handelte sich dabei um einen grauen VW-ähnlichen Kombi mit Zürcher Kontrollschildern - fuhr ohne anzuhalten in Richtung Domat/Ems weiter.

Die lenkende Person des grauen Kombis sowie Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Nord in Chur unter der Telefonnummer 081 257 75 80. (red)