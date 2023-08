Eine Verletzte bei Unfall nach Abbiegemanöver

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag kurz vor 13.45 Uhr von Chur bei der Ausfahrt Reichenau bis zur Haltelinie, um nach links in die Oberalpstrasse in Richtung Domat/Ems abzubiegen. Dabei übersah er eine von links kommende 31-jährige Autofahrerin, die in Richtung Flims fuhr, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Es kam zum Zusammenstoss. Durch die seitlich-frontale Kollision geriet das Auto der 31-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Lieferwagen eines 43-Jährigen.

Nach den ersten notfallmedizinischen Versorgungen vor Ort, wurde die leicht verletzte Lenkerin mit der Ambulanz der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.