Autobahn A13: Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Anhänger

Ein 31-jähriger Töfffahrer fuhr am Mittwoch um 07.35 Uhr als letzter einer Gruppe Töfffahrer auf der Südspur der Autobahn A13 von Chur in Richtung Reichenau. Die Gruppe überholte ein auf der Normalspur fahrendes Sattelmotorfahrzeug, gelenkt von einem 33-Jährigen. Dabei kam es zur Kollision des Töffs des 31-Jährigen mit dem Anhänger des Sattelmotorfahrzeugs, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Töfffahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Team der Rettung Chur übernahm dessen Betreuung vor Ort sowie den Transport ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)