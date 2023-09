Festnahme in Chur: Einbrecher wollte Kiosk durchs Fenster verlassen

In der Nacht auf Mittwoch kurz vor 1 Uhr ging die Alarmmeldung aus einem Kiosk an der Felsenaustrasse in Chur bei der Einsatzleitzentrale ein. Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden und der Stadtpolizei Chur stellten vor Ort einen Mann fest, der aus einem Gebäudefenster stieg. Er ergriff umgehend die Flucht. Diese wurde ihm aber nach kurzer Distanz durch die Polizei vereitelt, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der 23-Jährige wurde festgenommen. Weil er sich an einem eingeschlagenen Fenster des Gebäudes Schnittwunden zugezogen hatte, wurde er einem Arzt zugeführt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei den genauen Tathergang ab. (red)