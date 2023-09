Der Glarner Drogenspürhund Flake mag am liebsten Katzensticks

Wau! Was für ein Blick der drauf hat – zum Verlieben. Nichtsdestotrotz möchte ein gewisses Klientel mit ihm aber lieber nichts am Hut haben: mit Kommissar Flake, dem Drogenspürhund der Kantonspolizei Glarus, der weitaus mehr auf die Waage bringt, als sein Name glaubhaft machen möchte. Flake die Flocke wiegt vierjährig 32 Kilogramm.