Missglückter Fahrbahnwechsel führt zu Totalschaden

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, hat sich auf der Autobahn A13 in Chur ein Selbstunfall ereignet. Gegen 17.45 Uhr waren eine 24-jährige Autofahrerin und ihre Begleitperson unterwegs in Richtung Süden. In einer langgezogenen Rechtskurve beim Anschluss Süd fuhr die Lenkerin auf die Überholspur, um danach wieder auf die Normalspur zu wechseln. Während dieses Manövers geriet der Personenwagen über den linken Fahrbahnrand hinaus auf den Grünstreifen, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei. Nachdem das Auto über die ganze Fahrbahn schleuderte, kam es auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Das Auto musste geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (red)