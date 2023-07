Autofahrer übersieht Velofahrer beim Ausparken

Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18 Uhr am Samstagabend. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr aus einem Parkfeld der Sportanlagen Obere Au. Er hatte die Absicht, in Richtung Rossbodenstrasse zu fahren. Dabei erfasste er einen von links kommenden 52-jährigen Velofahrer, welcher in Richtung Sportanlagen unterwegs war.

Der Velofahrer zog sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu, heisst es in der Mitteilung. Er wurde durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)