Unfall in Ilanz: Fussgängerin wird von Auto erfasst und verletzt sich

Am Freitagnachmittag ist es in Ilanz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit. Eine 77-jährige Fussgängerin war gegen 17.15 Uhr an der Glennerstrasse in Ilanz unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 36-jährige Autofahrerin in Richtung Ortszentrum.

Die Fussgängerin wurde laut Mitteilung erfasst und fiel auf die Strasse. Gemeinsam mit Drittpersonen betreute die Autofahrerin die Frau bis zum Eintreffen eines Teams des Rettungsdienstes Surselva. Dieses versorgte die Verletzte medizinisch und transportierte sie ins Spital.

Weitere Unfälle auf dem Einsatzgebiet der Kantonspolizei Graubünden

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, kam es Freitagabend und in der Nacht auf Samstag auf dem Einsatzgebiet der Kantonspolizei Graubünden zu rund zehn weiteren Verkehrsunfällen. Einer dieser Unfälle ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der Südspur der Autobahn A13 beim Anschluss Landquart. Dabei geriet ein Auto auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern und kollidierte mit einem anderen Auto. Das schleudernde Auto war laut Kantonspolizei lediglich auf der Vorderachse mit Winterreifen ausgerüstet.

Im nördlichen Kantonsgebiet kam es zum Start in das Wochenende auf diversen Strassen zu Verkehrsbehinderungen oder Strassensperrungen aufgrund umgestürzter oder in die Strasse ragender Bäume.

Der Strassenzustand der Bündner Strassen ist jederzeit unter www.strassen.gr.ch abrufbar.

(red)