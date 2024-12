Brand durch Kerze in Campascio

Eine brennende Kerze vor einem Garagentor in Campascio löste am Samstagabend einen Brand aus, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die Hausfassade, das Garagentor und die Isolation in der Garage seien dabei beschädigt worden.



Die brennende Kerze befand sich vor dem Garagentor in einem Krippenhaus und entzündete das Moos. Eine Lichterkette begann zu schmoren, was einen Kurschluss im Gebäude verursachte, heisst es in der Mitteilung. Im Einsatz standen die Feuerwehr Brusio mit 15 Personen und eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden. (red)