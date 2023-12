Adventskranz brennt in St. Moritz

Um 23.20 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden eine Meldung einer Brandmeldeanlage an der Via dal Bagn in St. Moritz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Moritz sahen im ersten Stock des viergeschossigen Gebäudes Flammen, konnten mit dem Schlüsselträger das Gebäude betreten und den brennenden Adventskranz rasch löschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken.

Erhöhte Brandgefahr wegen ausgetrockneten Weihnachtsbäumen und Adventskränzen

Die Kantonspolizei Graubünden weist auf Folgendes hin, um Brände rund um Adventskränze, Weihnachtsbäume und Kerzen zu verhindern:

Kerzen und Adventkränze auf nicht brennbare Unterlage stellen.

Kerzen, Adventskränze und Weihnachtsbäume sicher und fest sowie in sicherem Abstand zu Brennbarem platzieren.

Kerzen nicht unbeaufsichtigt abbrennen lassen.

(red)