Feuerwehreinsatz wegen einer brennenden Tasche

Am Sonntag ist die Feuerwehr wegen einer brennenden Tasche in einem Mehrfamilienhaus nach Malix ausgerückt. Der Brandherd war rasch gelöscht.

Blaulicht

In diesem Mehrfamilienhaus in Malix ist eine Tasche in Brand geraten.

Am Sonntag gegen 11 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein Notruf über starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Malix. Die mit gut einem Dutzend Einsatzkräfte ausgerückte Feuerwehr Churwalden/Lenzerheide evakuierte sofort alle Bewohnenden des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Gleichzeitig rückte eine Gruppe in die Wohnung vor, aus welcher die starke Rauchentwicklung ausging.

«Powerplay» Newsletter abonnieren

Always stay up to date with all things icehockey.