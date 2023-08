Frau verletzt sich schwer bei Bootsunfall in der Rheinschlucht

Am Dienstagvormittag sei eine fünfköpfige Paddel-Gruppe gegen 10.30 Uhr beim Bahnhof Versam auf drei Canadian Kanus aufgeteilt, in den Vorderrhein gestiegen, berichtet die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Dabei sei das Kanu der 48-jährigen Mutter und ihrem zehnjährigen Sohn im Gebiet Chrummwag mit einem Stein zusammengestossen, worauf Mutter und Sohn aus dem Boot fielen. «Mitglieder der Gruppe bargen den Zehnjährigen und brachten ihn am Ufer in Sicherheit», heisst es weiter. Die Mutter sei rund 200 Meter flussabwärts aus dem Wasser gezogen worden. Die Anwesenden haben sofort mit der Reanimation begonnen und die Rega alarmiert, welche die Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführte habe. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den Unfallhergang. (red)