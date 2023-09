Unfall in Sedrun: Quadfahrer kommt von Strasse ab und verletzt sich

Am Samstag hat sich auf der Via Cungieri in Sedrun ein Unfall ereignet, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 36-Jähriger fuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem Quad von einem Bergrestaurant talwärts in Richtung Sedrun. Nach einem Zwischenstopp bei Bekannten fuhr er weiter und kam in einer Linkskurve von der Strasse ab.

Laut Mitteilung bemerkten die Bekannten des Quadfahrers den Unfall. Sie eilten zur Ersthilfe und alarmierten die Rettung. Der Quadfahrer zog sich beim Unfall unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde mit der Rega ins Kantonsspital nach Chur geflogen, wie es weiter heisst.

Beim Quadfahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Unfalls ab. (red)