Töfffahrerin in Churer Kreisel angefahren

Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr am Montag kurz vor 15 Uhr von der Kasernenstrasse her über die Ringstrasse zum Kreisel Ring-/Salvatorenstrasse, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt. Beim Einfahren in den Kreisel kollidierte er mit der von links kommenden 59-jährigen Töfffahrerin. Diese verletzte sich dabei und begab sich selbständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden. An Auto und Töff entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)