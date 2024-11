Frau wird nach Wanderung bei Sils im Engadin tot aufgefunden

Die 57-Jährige Frau startete die Wanderung von ihrem Feriendomizil in Silvaplana und wollte der Route über Lej da la Tscheppa nach Sils/Segl Maria folgen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Ihre Familienmitglieder versuchten nach einer Weile mehrmals, sie telefonisch zu erreichen – erfolglos. Auch an ihrem Wohnort konnten sie die Frau nicht finden. Am Samstag erklärte die Familie die Frau als vermisst. Die Kantonspolizei leitete am Samstababend eine grosse Suchaktion ein. In der selben Nacht, kurz vor Mitternacht, wurde die vermisste Frau tot aufgefunden. Eine Hundeführerin des SAC Bernina fand den leblosen Körper auf 2'100 Metern über Meer unterhalb des Wanderweges auf steinigem Gelände.

Für die Suchaktion standen mehrere Personen des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) Bernina, drei Rettungshelikopter der Rega sowie weitere Einsatzkräfte und Spezialisten der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft klärt gemeinsam mit der Kantonspolizei die genauen Umstände zur Unfallursache ab. (red)