Davos Dorf: 49-jähriger Autofahrer fährt in drei parkierte Autos

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Samstagabend kurz vor 22.30 Uhr in Davos Dorf zu einem Selbstunfall. Laut Mitteilung ist ein 49-jähriger Autofahrer von Davos Wolfgang kommend auf der Bahnhofstrasse in Richtung Davos Platz.

«In der Rechtskurve beim Seehofseeli geriet der Personenwagen aus bis dato nicht geklärten Gründen über die linke Strassenseite hinaus und stiess dort mit drei parkierten Personenwagen zusammen», heisst es weiter. Ein 38-jähriger Beifahrer habe bei dem Unfall Verletzungen erlitten und wurde vom Rettungsdienst Davos in Spital Davos überführt. Der Fahrer und ein weiterer Beifahrer blieben unverletzt.

An allen vier Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. «Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet», schreibt die Kantonspolizei. (red)