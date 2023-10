Zwei Unfälle in Glarus: 25-Jähriger fährt alkoholisiert und 34-Jähriger baut Selbstunfall auf der A3

Die Kantonspolizei Glarus schreibt in einer Medienmitteilung, dass sich am Samstagmorgen in Glarus auf der Hauptstrasse Nähe Rathaus ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet hat. «Ein 25-jähriger Personenwagenlenker fuhr in alkoholisierten Zustand auf der Hauptstrasse Richtung Schwanden, als er kurzzeitig einnickte und in einen am rechten Strassenrand parkierten Personenwagen knallte», heisst es in der Mitteilung weiter. Niemand wurde verletzt. (red)