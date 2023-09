Mann stürzt beim Aufstieg zum Vorderglärnisch in den Tod – Frau verletzt sich schwer

Am Donnerstagnachmittag, um etwa 14.30 Uhr, ereignete sich auf der Normalroute zum Vorderglärnisch ein tödlicher Bergunfall. Ein 80-jähriger Berggänger und eine 73-jährige Berggängerin waren von Hinter Saggberg auf dem Weg zum Vorderglärnisch unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte das Paar oberhalb des Gebiets «Stäfeli» auf rund 1400 Metern über Meer vom Wanderweg in eine Runse etwa 50 Meter in die Tiefe. Der 80-Jährige verletzte sich bei diesem Sturz tödlich. Seine Partnerin erlitt schwere Verletzungen. Die Rega flog die 73-Jährige ins Universitätsspital Zürich. Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. (kapo)