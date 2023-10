58-jähriger Arbeiter schwer verletzt auf Baustelle in Martina

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst es, dass sich am Montagnachmittag ein Arbeitsunfall in Martina ereignete, wo sich ein Arbeiter auf der Baustelle bei der Galerie Mingèreiner Beinverletzungen zugezogen hat. «Als der 58-Jährige ein Steinschlagschutzgitter auf dem Dach der Galerie ausrollte, geriet sein rechter Fuss darunter», heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei sei er gestürzt und habe sich dabei am Unterschenkel Brüche zugezogen. Die Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Spital nach Scuol überführt. (red)