Töfffahrer bei Klosters mittelschwer verletzt

Ein 53-jähriger Töfffahrer ist am Sonntag kurz vor 17 Uhr auf der Hauptstrasse von Davos in Richtung Klosters unterwegs gewesen. Bei der Örtlichkeit «Grüenbödeli» geriet sein Töff in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Wie die Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung schreibt, stürzte der Mann während einer starken Bremsung des Hinterrads.