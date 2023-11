Traktor fährt in Igis Fussgängerin an

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr kam es in Igis zu einer Kollision. Ein 66-jähriger Mann fuhr mit seinem Traktor mit Anhänger die Hirschengasse hinunter. Er bog nach rechts in Richtung Winkel ab, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Bei dem Manöver erfasste das rechte Vorderrad des Traktors eine Fussgängerin. Die Frau stürzte und brach sich den Unterschenkel.