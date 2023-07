Töfffahrer rutscht nach Sturz in Gegenverkehr

Am Dienstagvormittag kurz nach 10.30 Uhr ist ein Töfffahrer auf der Oberalpstrasse in einer Rechtskurve gestürzt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der 57-Jährige sei Richtung Passhöhe gefahren. Nach Tschamut stürzte er in einer Rechtskurve und rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Töfffahrer verletzte sich dabei schwer.

Nach der Erstbetreuung eines Ambulanzteams der Rettung Surselva wurde er gemäss Polizei mit der Rega ins Kantonsspital Luzern geflogen. Der Töff sei total beschädigt worden, am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden, schreibt die Polizei. (red)