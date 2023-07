Auto gewährt keinen Vortritt – Velofahrer stürzt

Ein 63-jähriger Autofahrer wollte um 7.50 Uhr von Valleina kommend in Richtung Summaprada auf die Äussere Heinzenbergstrasse einbiegen. Er gewährte dabei einem von rechts kommenden Auto den Vortritt, übersah jedoch einen dahinter folgenden 45-jährigen Velofahrer, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Als der Autofahrer seinen Irrtum bemerkte, hielt er mitten auf der Strasse an. Der Velofahrer wich dem Auto nach rechts aus, geriet über den Strassenhnrand, kollidierte mit einer Leitplanke und stürzte eine Böschung hinunter.

Ein Team der Rettung Mittelbünden versorgte den Mann, er hatte sich Brüche zugezogen, medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Thusis. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben. (red)