Töfffahrer stürzt in Curaglia und bricht sich das Bein

Ein 20-jähriger Töfffahrer war am Sonntag um 16 Uhr am Lukmanierpass von Curaglia talwärts in Richtung Disentis/Mustér unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, stürzte der 20-Jährige ausgangs des Tunnels Val da Rhein in einer Rechtskurve. Er rutschte über die Gegenfahrspur und prallte in die Brüstung einer Brücke. Mit einer Oberschenkelfraktur blieb er auf der Strasse liegen.

Er war mit einer Töffgruppe unterwegs und die weiteren Mitglieder der Gruppe leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, wie es heisst. Ein Team der Rettung Surselva versorgte den Töfffahrer weiter medizinisch und brachte ihn zu einem Rega-Helikopter, der ebenfalls aufgeboten worden war. Mit dem Heli wurde der Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. (red)