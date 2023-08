Tödlicher Gleitschirmunfall beim Piz Lischana

Es war kurz nach 16.45 Uhr am Montagnachmittag, als die Kantonspolizei Graubünden eine Meldung bezüglich eines abgestürzten gelben Gleitschirmes im Gebiet Piz Lischana in Scuol erhielt. Wie die Polizei schreibt, erreichte das Team der Rega die Absturzstelle in unwegsamem Gelände auf rund 2600 Meter über Meer kurz nach 17 Uhr. Die Rega-Ärztin konnte bei dem abgestürzten Gleitschirmpiloten aus dem Kanton St. Gallen nur noch den Tod des Gleitschirmpilots feststellen.

Gemeinsam mit der Bundesanwaltschaft kläre die Kantonspolizei die Umstände zu diesem tödlichen Unfall ab, heisst es abschliessend. (red)