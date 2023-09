Zwei abgerissene Räder nach Selbstunfall in Schluein

Der Selbstunfall hat sich laut der Kantonspolizei Graubünden gegen 22 Uhr ereignet: Ein Junglenker fuhr in Begleitung eines Kollegen auf der Hauptstrasse von Schluein in Richtung Ilanz. Nachdem er die Oberalpstrasse in Richtung Ilanz verlassen hatte, kam das Auto in einer Rechtskurve bei der Bushaltestelle Schluein Casanova auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Randstein eines Trottoirs. Dabei riss das linke Vorderrad ab und das Auto überquerte die Strasse nach rechts. Es kam zu einer Kollision mit einer Stützmauer, wonach auch das rechte Vorderrad abriss.

Der Fahrer und sein Kollege konnten das Auto unverletzt verlassen. Die genauen Unfallumstände werden laut der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)