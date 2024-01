Kollision in Thusis: Krankenwagen total beschädigt

Gegen 12 Uhr am Montagmittag war ein 57-jähriger Autofahrer von der Palastrasse in Thusis auf dem Weg in Richtung Querverbindung. Auch ein Rettungswagen näherte sich der Kreuzung von Fürstenau her. Wie der ortsunkundige Autofahrer gegenüber der Kantonspolizei Graubünden angab, konzentrierte er sich auf das Navigationsgerät und nahm die dortige Kreuzung zu spät wahr. Der 57-Jährige prallte frontal in die linke Seite des Krankenwagens, der nach rechts abgewiesen wurde und frontal in die Leitplanke fuhr.

Laut der Polizei sassen im Krankenwagen zwei Rettungskräfte, die nach dem Unfall zur Untersuchung ins Spital gebracht wurden. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden und wurden aufgeladen und abtransportiert, wie die Polizei abschliessend schreibt. (red)