Kollision auf der Schützengartenstrasse: Stadtpolizei startet Zeugenaufruf

Am frühen Freitagabend kurz nach 17 Uhr ist eine 30-jährige Autofahrerin über die Emserstrasse geradeaus in die Kreuzung Schützengarten gefahren. Gleichzeitig ist ein 52-jähriger Autofahrer von der Kasernenstrasse nach links abbiegend, ebenfalls in die Kreuzung Schützengarten gefahren. Mitten auf der Kreuzung kollidierten die beiden Personenwagen frontal-seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

Die Stadtpolizei Chur bittet Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 081 254 54 54 der Stadtpolizei zu melden. (red)