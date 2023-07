58-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt mehrmals auf

Der 58-jährige Mann bog am Donnerstag um 12.10 Uhr, von Landquart kommend, von der Nationalstrasse N28 in die Verzweigung Ascherapark ab und stiess mit einer Verkehrsinsel und einem entgegenkommenden Auto, das von einem 32-jährigen Mann gesteuert wurde, zusammen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Ein Team des Rettungsdienstes Schiers habe den Unfallverursacher zu medizinischen Abklärungen ins Spital transportiert.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)