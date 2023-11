Beim Rückwärtsfahren übersehen: 87-Jähriger verletzt 83-Jährige in Näfels tödlich

Am Freitag, um etwa 15 Uhr, ereignete sich in Näfels ein tödlicher Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Am Unfall beteiligt waren ein Autofahrer und eine Fussgängerin. Der 87-jährige Fahrzeuglenker fuhr dabei rückwärts aus seiner Garage auf eine Quartierstrasse. Dabei übersah er beim Einbiegen eine 83-jährige Fussgängerin. Diese wurde vom Fahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht.