55-Jährige prallt bei Casaccia mit Auto in Hausecke

Die 55-jährige Autofahrerin fuhr im Bergell auf der Hauptstrasse in Richtung Italien. Das heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Kurz nach 17 Uhr sei sie in Casaccia mit einer Hausecke zusammengestossen, wobei sie sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst Spino behandelte die Frau ambulant. Bei der Verkehrsregelung unterstützten Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit die Kantonspolizei Graubünden. (red)