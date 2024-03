Fussgängerin von Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert

Am Dienstagabend fuhr ein 55-jähriger Autofahrer bei dunklen und regnerischen Strassenverhältnissen auf der Masanserstrasse stadteinwärts, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Bereich eines Fussgängerstreifens, kurz nach der Bushaltestelle Weinbergstrasse, überquerte eine 16-jährige Fussgängerin die dreispurige Fahrbahn. Dabei erfasste der 55-jährige Autofahrer die Frau seitlich frontal. Durch den Aufprall wurde sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender 59-jähriger Autofahrer konnte sein Fahrzeug so abbremsen, dass er die Fussgängerin nur noch ganz leicht touchierte.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die verunfallte Fussgängerin betreut und anschliessend mit unbekannten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht, heisst es weiter.

Die beiden Fahrspuren waren über den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr wurde wechselseitig über die Busspur geführt.

Am Auto des 55-Jährigen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. (red)