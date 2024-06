Frau wird bei Frontalkollision in Ilanz verletzt

Zum Unfall kam es laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden am Sonntag um 17 Uhr. Zwei Autos kollidierten auf der Oberalpstrasse frontal. Die Fahrerin des Autos, das in Richtung Ilanz unterwegs war, wurde an den Beinen verletzt.

Ein Team des Rettungsdienstes Surselva betreute die verletzte Frau und brachte sie ins Spital Ilanz. Ihre beiden Mitfahrenden und die zwei Insassen des in Richtung Disentis fahrenden Autos blieben unverletzt.

Die Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (red)