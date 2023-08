Autofahrer fährt auf der A13 in Signallastwagen

Am Donnerstag haben Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden Unterhaltsarbeiten auf der Nordspur der A13 verrichtet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Mit einem Signallastwagen auf der rechten Spur verwies das Tiefbauamt auf einen Spurwechsel auf die Überholspur. Am Nachmittag habe ein 44-jähriger Autofahrer den Spurwechsel missachtet und sei in den Signallastwagen gefahren, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von rund 20'000 Franken entstanden. Die genaue Unfallursache wird von der Kantonspolizei Graubünden geklärt, heisst es in der Mitteilung abschliessend. (red)