Auto überschlägt sich auf dem Flüelapass

Am Freitagabend um 18.00 Uhr war eine Autofahrerin auf der Flüelastrasse in Richtung Susch unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Kurz nach dem Hospiz sei die 41-Jährige ins Schleudern geraten. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab und stiess gegen eine Schneelatte, wie es weiter heisst. Das Auto überschlug sich und stand erst auf einem Kiesplatz still. Die Autofahrerin habe sich leicht verletzt und sei mit dem Rettungsdienst ins Ospidal Scuol gebracht worden. Der genaue Unfallhergang werde nun von der Kantonspolizei Graubünden geklärt, heisst es abschliessend. (red)