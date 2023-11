15-Jähriger klaut Auto seines Vaters und baut Unfall in Jenins

In der Nacht auf Sonntag klaute ein 15-jähriger Junge den Autoschlüssel seines Vaters. Gemäss der Kantonspolizei fuhr der Jugendliche mit dem Auto allein in Richtung Maienfeld. Kurz nach 1 Uhr bog er dann in Jenins ab. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf der rechten Seite von der Strasse ab.

Das Auto prallte in eine Staudengruppe und kam schliesslich zum Stillstand. Der Jugendliche verliess das Auto eigenständig und blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei abschliessend mitteilt. (red)