Verkehrsunfälle in Mitlödi und Bilten: Sportwagen mit Totalschaden

Am Freitag, um 17.15, ist es in Mitlödi bei der Verzweigung Fischligen zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen.

Ein 44-jähriger Lenker fuhr auf der HVS 17 in Mitlödi in Richtung Schwanden. Bei der Verzweigung Fischligen beabsichtigte er, in Richtung Ennenda abzubiegen, und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Dies bemerkte ein nicht beteiligter Lieferwagen gerade noch rechtzeitig und vermochte noch auszuweichen. Die nachfolgende 41-jährige Personenwagenlenkerin bemerkte dies jedoch zu spät und prallte ins Heck des stillstehenden Wagens.

Der Beifahrer des stillstehenden Personenwagens sowie die Lenker des hinteren Wagens musste zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.