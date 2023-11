Diebstähle im Misox: Ein Mann und zwei Jugendliche festgenommen

Ein 30-Jähriger und zwei 16-jährige sind am Mittwoch letzter Woche gemeinsam ins Misox gereist. In unterschiedlicher Besetzung verübten sie in Roveredo neun Diebstähle aus Autos und einen Einschleichediebstahl in ein Einfamilienhaus. In Cama wurde aus zwei Autos Gut entwendet. Das Deliktsgut, meist Geld, Mobiltelefone, andere Wertgegenstände sowie Kleider, beträgt über 8000 Franken. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag mit.

Als Folge der Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden wurde in Balerna gemeinsam mit der Kantonspolizei Tessin eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei konnte ein Teil des Deliktsguts sichergestellt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Erwachsene sowie die beiden Jugendlichen haben die Taten gestanden und müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft sowie der Jugendanwaltschaft für diese Straftaten zu verantworten.

Richtig handeln, wenn aus dem Auto gestohlen wird

Ein hatten all diese Diebstähle gemeinsam: Die Autos waren nicht abgeschlossen. Deshalb will die Kantonspolizei die Bündner Bevölkerung daran erinnern, das Auto immer abzuschliessen und Wertsachen, Computer und Mobiltelefone im Auto nicht sichtbar zurück zu lassen.

Sollte es trotzdem zu einem Diebstahl im Auto kommen, sollte die Polizei über die Notrufnummer 117 angerufen werden und das Auto bis zum Eintreffen der Polizei nicht berührt werden. So könnten Spuren geschützt und die Ermittlungen aktiv unterstützt werden. (red)