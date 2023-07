Automobilist kommt im Engadin von Strasse ab und muss ins Spital geflogen werden

Der 19-Jährige Italiener fuhr am Samstag kurz vor 6 Uhr vom Ofenpass über die Hauptstrasse in Richtung Zernez. Auf dem Strassenstück Lingia Lungia kam das Auto laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden links über die Gegenfahrbahn von der Strasse ab, überschlug sich zehn Meter neben die Fahrbahn und kam auf der Seite liegend an einem Baum zum Stillstand.