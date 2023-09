Auto beginnt auf der A13 bei Mesocco zu brennen

Auf der Autostrasse A13 fuhren vier Teamkolleginnen von Süden her nach St. Gallen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Zwischen dem Benabbia- und Cresta-Tunnel hätten die Insassinnen Rauch wahrgenommen. Die Fahrerin habe sofort am Strassenrand angehalten und alle Teamkolleginnen hätten das Auto verlassen.

Es habe sich später ein Autobrand entwickelte. Die Feuerwehren Alta Mesolcina und das Centro Interventi SanBernardino haben den Brand am Auto gelöscht, wie es weiter heisst. Während der Löscharbeiten seien die Autostrasse und der San-Bernardino-Tunnel temporär gesperrt gewesen. Laut der Polizei entstand am Auto ein Totalschaden. Die Brandursache werde derzeit von der Kantonspolizei untersucht. (red)