Polizei nimmt mutmassliche Schlepper in Trimmis fest

Vier Männer fuhren in einem im Ausland eingelösten Personenwagen am späten Samstagabend auf der Nordspur der Autobahn A13 in Richtung Landquart. Gemeinsam mit einer Patrouille der Stadtpolizei Chur brachte die Kantonspolizei Graubünden das Fahrzeug zum Stehen und unterzog die Männer einer Kontrolle. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass zwei von ihnen, ein 37- und ein 38-Jähriger, die anderen beiden in einen Schweizer Nachbarstaat schleusen wollten. Diese beiden, ein 26- und ein 27-Jähriger, waren nicht im Besitz eines Visums für die Schweiz. Das berichtet die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Die weiterführende Kontrolltätigkeit wurde durch Angehörige vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit unterstützt. Gegen alle Männer wurde vom Amt für Migration und Zivilrecht eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen. Gegen den 37- und den 38-Jährigen wurden zweijährige Einreisesperren verfügt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht. (red)