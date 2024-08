Heftige Kollision: Darum staute es am Samstag auf der A13

Am Samstag kurz nach 10 Uhr fuhr in 44-jähriger Fahrzeuglenker aus Deutschland zusammen mit zwei Kindern auf der Autostrasse von Thusis kommend in Richtung Süden. Unmittelbar beim Nordportal des Via Mala Tunnels gelangte dieser aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte heftig mit einem entgegenkommenden Auto eines 42-Jährigen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.

Durch die Kollision wurden die involvierten Fahrzeuge erheblich beschädigt und der 44-Jährige leicht verletzt. Durch Trümmerteile erlitt zudem ein weiteres Fahrzeug geringen Sachschaden. Im Einsatz standen Angehörige der Strassenrettung Thusis, der Feuerwehren Schams sowie Thusis und des Rettungsdienstes des Spitals Thusis. Die Autostrasse musste infolge der Rettungs- und Bergearbeiten während rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden, was aufgrund des starken Ferienverkehrs, insbesondere in Richtung Norden, zunächst zu starker und nachhaltiger Staubildung im vorgelagerten Raum der Unfallstelle und nachfolgend peripherer Strassen führte. (red)