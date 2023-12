Als er das Pannendreieck aufstellte, fuhr der andere Unfallbeteiligte davon

Auf der Autobahn A13 fuhr am Freitag um etwa 18.10 Uhr ein weisses Auto auf dem Überholstreifen in Richtung Süden. Auf dem geraden Teilstück vor der Ausfahrt Zizers, Höhe Industrie, schloss ihm ein blauer VW Golf auf. Aus noch nicht ganz geklärten Gründen kam es zwischen diesen beiden Fahrzeugen auf der Überholspur zu einer heftigen Auffahrkollision. Nach dem Unfall hielten beide Fahrzeuge auf der Überholspur an. Dabei stellte der Fahrer des hinteren Fahrzeuges zur Warnung der weiteren Verkehrsteilnehmer das erforderliche Pannensignal auf, wie die Kantonspolizei mitteilt.

In dieser Zeit fuhr der Fahrer des weissen Fahrzeuges auf den rechtsseitigen Pannenstreifen und hielt dort erneut an. Als der Golf-Fahrer wieder zur Unfallstelle zurücklief, konnte dieser feststellen, wie das weisse Fahrzeug vom Pannenstreifen aus die Fahrt in Richtung Süden fortsetzte. Am VW Golf entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

Personen, welche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsstützpunkt NORD (Chur), Telefon 081 257 75 80, in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Kantonspolizei Graubünden die Lenkerin oder den Lenker des weissen Personenwagens. Das Fahrzeug muss einen grossen Heckschaden aufweisen. (red)